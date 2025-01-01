Обходчики от избиркома Прикамья посетят более 1,2 млн домов Будет привлечено около 5 тысяч членов УИК Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Майорова

Правительство Пермского края

Секретарь крайизбиркома Татьяна Любарская зачитала доклад о подомовом обходе избирателей накануне выборов губернатора Пермского края. Он пройдёт с 25 августа по 7 сентября. Доклад заслушали общественный штаб по наблюдению за голосованием, эксперты, представители краевого аппарата уполномоченного по правам человека, а также члены молодёжного совета при омбудсмене Прикамья.

Татьяна Любарская отметила, что 4740 обходчиков посетят более 1,2 млн домов. Они расскажут жителям региона о предстоящих выборах и способах голосования (по месту регистрации или пребывания, дома и дистанционно).





Обходчика можно узнать по нескольким признакам: у членов УИКа будут бейдж и удостоверение личности, сумка с логотипом кампании «Выборы губернатора Пермского края», нагрудный знак с галочкой в цветах российского флага и логотипом кампании, а также шейный платок. Жители могут также попросить у обходчиков удостоверение и паспорт.





По словам председателя Общественной палаты Пермского края Лилии Ширяевой, информирование населения перед выборами губернатора осуществляется на уровне президентской кампании 2024 года. В этом же году благодаря проекту «ИнформУИК» появились обходчики, что способствовало рекордной явке на выборы президента в Прикамье, отметил Михаил Майоров, председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием. Он считает, что возвращение обходчиков поможет привлечь больше избирателей.





«Благодаря работе обходчиков, которую организует Избирательная комиссия Пермского края, люди получат важную для выражения гражданской позиции информацию и смогут заблаговременно принять решение о подходящей им форме голосования», — отметила кандидат политических наук Алёна Садилова.





Татьяна Любарская добавила, что обходчики — это «медики, врачи, пенсионеры, сотрудники предприятий, наши соседи, коллеги, знакомые». Она напомнила о доброжелательном отношении к членам УИКа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.