Лысьвенский филиал Пермского политеха возглавил Михаил Жалко Он сменил на этом посту Виктора Кочнева

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Исполняющим обязанности директора Лысьвенского филиала Пермского политеха с 23 августа назначен Михаил Жалко. Соответствующий указ подписал ректор ПНИПУ Антон Петроченков.

Жалко сменил на этом посту Виктора Кочнева, который руководил филиалом с 1998 года.

Михаил Жалко работает в Лысьвенском филиале ПНИПУ 13 лет и прошёл путь путь от инженера до заместителя директора по науке.

Выпускник Лысьвенского филиала ПНИПУ 2012 года, он начал карьеру в университете с должности инженера и преподавателя. В 2015 году стал младшим научным сотрудником, а в 2019 — заместителем директора.

В 2022 году Жалко защитил кандидатскую диссертацию. Он является членом различных советов филиала и автором более 30 научных работ и одного патента.

«Я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить и приумножить наши академические и научные традиции, а также вывести филиал на новый уровень, стать реальным драйвером развития не только для вуза, но и для всего Лысьвенского округа и Пермского края», — отметил Михаил Жалко.

Виктор Кочнев, руководивший филиалом с 1998 года, является доцентом, кандидатом педагогических наук и почетным работником высшего образования. Он был награждён Почетной грамотой Правительства Пермского края за вклад в развитие высшего образования.

