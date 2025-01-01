В Перми досрочно завершился ремонт пяти участков дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми досрочно завершился ремонт пяти участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Орджоникидзевском районе завершился ремонт улицы Лянгасова на участке от улицы Лянгасова, 96а до улицы Лянгасова, 135. В частности, обновлены покрытие проезжей части, бортовые камни, нанесена разметка, установлены знаки дорожного движения. Общая площадь ремонта составила более 13,5 тыс. кв. метров, длина участка — 750 метров.





В Кировском районе отремонтировали участок улицы Светлогорской от улицы Калинина до путепровода. Здесь также заменили покрытие и нанесли разметку Длина участка — порядка 700 метров. Проводились ремонтные работы и на участке бульвара Гагарина в Мотовилихинском районе. Общая площадь ремонта составила свыше 42 тысяч кв. метров, длина участка — более 2 км.





В Мотовилихинском районе завершены дорожные работы на двух участках. На улице Старцева, между бульваром Гагарина и путепроводом Ива, полностью обновили асфальтовое покрытие и нанесли свежую разметку. Ремонт охватил около 45 тысяч квадратных метров, протяжённость участка — почти 2 километра.

Также завершены работы на улице Уинской — от улицы Макаренко до улицы Юрша. Здесь подрядчик не только заменил дорожное покрытие и бордюрные камни, но и провёл локальный ремонт тротуаров, обновил разметку и частично заменил дорожные знаки. Общая площадь ремонта составила порядка 12,8 тысяч квадратных метров, длина участка — 600 метров.



Напомним, что в этом году в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланирован досрочный ремонт 17 участков дорог. Работы по объектам планируется завершить до конца 2025 года.

