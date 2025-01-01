Полиция Пермского края изъяла из незаконного оборота 67 единиц оружия Возбуждено 10 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю рассказали об итогах операции «Арсенал». Её целью было пресечение нелегального распространения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств, а также раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В рамках операции сотрудники полиции провели проверки в отношении примерно 1,4 тыс. владельцев огнестрельного оружия, более 260 ранее судимых лиц, состоящих на учёте, и около 4 тыс. транспортных средств.

В результате проведённых мероприятий было конфисковано 67 единиц оружия, 644 патрона различных калибров и свыше 2 кг пороха, находившихся в незаконном владении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следственными органами возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ (ст. 222, 222.1, 223 УК РФ), выявлено 17 случаев административных правонарушений.

В полиции напоминают гражданам, что незаконные действия с оружием, его компонентами и боеприпасами преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на 3-5 лет со штрафом. Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.

Для добровольной сдачи незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ необходимо обратиться в ближайший отдел полиции.

