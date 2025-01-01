В Перми расселили ещё два аварийных дома в Кировском и Дзержинском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми расселили два аварийных дома в Кировском и Дзержинском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Так, в аварийном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 67 было 10 жилых помещений общей площадью чуть более 400 «квадратов». Там проживали 29 человек. В доме на ул. Ветлужская, 26 было 14 помещений площадью 614 «квадратов». В них жили 32 человека.





В результате расселения все жители в зависимости от формы собственности получили либо денежную компенсацию, либо другое благоустроенное жильё.





Получить консультацию по вопросам расселения, подробнее узнать о порядке получения компенсации можно в управлении жилищных отношений на ул. Горького. Консультации предоставляются по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Подать заявление на получение возмещения или предоставление жилого помещения можно в ходе личного приёма в управлении. Часы приёма: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

