В Перми полиция проверяет видео с избиением школьницы группой подростков у ТЦ

Константин Долгановский

В Перми правоохранительные органы проводят расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено, как группа подростков нападает на девочку рядом с торговым центром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю в ответ на запрос сайта perm.aif.ru.

Видеоролик, предположительно снятый у ТЦ «iMall Эспланада», появился в социальных сетях 21 августа. На кадрах видно, как группа подростков окружает лежащую на асфальте девочку в тёмной одежде. Во второй части ролика, снятого в формате «кружка», видно, как одна из сверстниц наносит удары лежащей девочке.

На видеозаписи видно, как нападающая бьёт кулаками лежащую школьницу. Пострадавшая не оказывает сопротивления, а другие подростки наблюдают за происходящим. Как утверждает автор публикации, инцидент произошел в центре города возле торгового центра, и в избиении участвовала группа подростков.

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что видео было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей. По данному факту зарегистрирован материал проверки, в рамках которой сотрудники полиции устанавливают всех участников произошедшего.

