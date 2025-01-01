В лобовом столкновении с грузовиком в Прикамье погиб водитель легковушки Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В 00:39 22 августа на 10 км трассы Верещагино—Соколово в Пермском крае, двигаясь из Верещагино в сторону Путино, автомобиль Renault Kaptur под управлением водителя 1993 г.р. выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «ГАЗ 3897». Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств данного происшествия.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с настоятельным призывом строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, быть особенно внимательными при управлении транспортным средством в темное время суток и не использовать мобильные телефоны за рулём.

