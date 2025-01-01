В Перми задержан 18-летний курьер телефонных мошенников Юноше грозит до 10 лет колонии Поделиться Твитнуть

В Перми правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в соучастии в мошеннической схеме в качестве курьера. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В отделение полиции №5, обслуживающее Орджоникидзевский район Перми, поступило заявление от местной жительницы 1947 г.р. о том, что она стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой связи, и предложил улучшить её тарифный план. Для этого он попросил продиктовать номер СНИЛС, что женщина и сделала. Вскоре после этого потерпевшей позвонил человек, назвавшийся «следователем ФСБ». Он сообщил, что её данные попали к злоумышленникам и на её имя оформлен кредит. Чтобы избежать негативных последствий, «следователь» предложил погасить заём, передав деньги курьеру. Пенсионерка последовала инструкциям и передала подъехавшему молодому человеку 350 тыс. руб.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции Орджоникидзевского района установили и задержали подозреваемого, выполнявшего роль курьера. Им оказался 18-летний житель Перми, ранее не имевший проблем с законом. Он признался, что нашел эту «работу» в интернете. Его задача заключалась в том, чтобы забирать деньги по указанным адресам и переводить их на криптокошельки, получая процент от каждой суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило его причастность еще к 8 аналогичным преступлениям, совершённым в Перми, Пермском МО и Добрянском ГО. Полиция продолжает работу по установлению и задержанию других участников преступной группы.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и не совершать никаких финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102.

Полиция также настоятельно рекомендует не соглашаться на предложения о работе курьером по перевозке денежных средств, так как это может быть частью мошеннической схемы. Участие в таких схемах влечет за собой уголовную ответственность, и анонимность, которую обещают мошенники, является мнимой. За подобные преступления предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

