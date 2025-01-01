В Пермский край в воскресенье вернётся жара до +28 градусов В Перми ожидается +26 градусов Поделиться Твитнуть

По данным telegram-канала «О погоде из первых рук», в конце текущей недели для Пермского края прогнозируются нестабильные атмосферные условия.

В пятницу, 22 августа, через территорию региона пройдёт холодный фронт, который вызовет кратковременные дожди в большинстве районов, включая Пермь. Днём воздух прогреется до +19...+24 градусов, в северных районах — не выше +17 градусов. В Перми днём ожидается от +19 до +21 градуса.

Ночь на 23 августа будет холодной, местами температура может опуститься до +4 градусов, а в Перми — до +7 градусов. Днём воздух прогреется до +14...+19 градусов, на юге — до +21...+23, в Перми — до +16...+18 градусов.

Однако с 24 августа, благодаря юго-западным ветрам, осадки сохранятся лишь на севере и западе региона. Ночью температура будет колебаться от +9 до +14, в Перми — около +13. Днем ожидается потепление до +18...+23, на юге — до +28, а в Перми — до +26 градусов.

Подобные колебания погоды не являются чем-то необычным для Пермского края. В конце июля 2025 года в регионе уже наблюдались резкие перепады температуры, кратковременные дожди и грозы. Метеорологи подчеркивают, что такая погода характерна для августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.