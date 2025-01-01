Экспертиза одобрила проект реставрации «Дачи Мешкова» в Перми Объект является памятником архитектуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по проекту реставрации памятника «Дача Мешкова» (ул. Кировоградская, 162 в Закамске).

Согласно сведениям, опубликованным в акте ГИКЭ, в ходе подготовки проекта ООО «ПСК «Рестюнион» выяснилось, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии и его эксплуатация невозможна без ремонтно-восстановительных работ.





Планируется вернуть объект к первоначальному облику с учётом историко-натурных исследований. В двухэтажном деревянном здании восстановят и усилят несущие конструкции, отремонтируют отделочные материалы и воссоздадут декоративные элементы фасада.





Так как проект не включает в себя инженерные сети, после восстановления несущих конструкций потребуется разработка проекта приспособления объекта.





Эксперты поддержали предложения и отметили, что их реализация «отвечает назначению памятника и благоприятно отразится на его визуальном восприятии».





Согласно техническому паспорту из архива ЦТИ Пермского края, здание дачи было построено до 1917 года. Объект включён в «Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области» регионального значения как памятник архитектуры под наименованием «Дача на набережной».

