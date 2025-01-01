В Пермском крае показали, как будут выглядеть обходчики избиркомов Им предстоит посетить более 1 млн домов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае накануне губернаторских выборов, с 25 августа по 7 сентября запланирован обход жилых домов. Члены участковых комиссий будут уведомлять граждан о ключевых аспектах избирательной кампании. Чтобы под видом сотрудником избиркомов, в квартиры не пробрались мошенники, в краевой избирательной комиссии рассказали и показали, как будут выглядеть их сотрудники.

Во-первых, у каждого при себе будут документы, удостоверяющие личность. Также обязательны именные бейджи, сумка с символикой избирательной кампании и надписью «Выборы губернатора Пермского края», нагрудный знак с галочкой и логотипом, шейный платок, выполненный в цветах триколора Российской Федерации.

В поквартирном обходе по всему Пермскому краю примут участие около 4700 членов УИК из всех 1743 участковых избирательных комиссий. Им предстоит посетить более 1 млн домов.

Задача обходчиков — доступно рассказать жителям о грядущих выборах губернатора, указать местоположение их избирательных участков, объяснить сроки и возможные способы голосования, оказать помощь в заполнении заявления на удобную форму волеизъявления и ответить на вопросы в рамках компетенции.

О предстоящем визите членов комиссии можно узнать из объявлений на подъездах или сообщений в местных чатах. Обход будет проводиться ежедневно: в рабочие дни — с 17:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00.

За дополнительной информацией обращайтесь в Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Пермского края по телефону: 8 (342) 235-16-80.

