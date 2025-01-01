Более половины работающих родителей Перми придут на школьные линейки 1 сентября Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, в Перми 58% работающих мам и пап собираются посетить торжественные мероприятия в школах 1 сентября.

При этом 35% трудоустроенных родителей учеников планируют оформить выходной, отгул или часть отпуска на 1 сентября, чтобы сопроводить своего ребёнка в школу. Женщины чаще проявляют готовность посвятить этот день детям, чем мужчины. Еще 23% прибудут на работу позже обычного, посетив праздничные линейки.

Опрос среди специалистов по управлению персоналом выявил, что только 17% компаний официально разрешают родителям школьников не работать 1 сентября, и еще 20% организаций поступают так неофициально.

Традиция делать подарки детям сотрудников также не получила широкого распространения: лишь 2% компаний дарят подарки всем школьникам, а 7% — только первоклассникам. В основном, это наборы канцелярских товаров.

