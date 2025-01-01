Приставы приостановили работу сельского дома культуры в Пермском крае В учреждении были небезопасные условия Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В с. Щучье Озеро Пермского края была приостановлена работа сельского дома культуры из-за небезопасных условий. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСПП по Пермскому краю.

Судебные приставы получили документ о назначении административного наказания МБУ «Культурно-досуговый центр» Октябрьского округа из-за нарушений санитарных норм, которые представляли опасность для посетителей.

Проверка показала, что в здании не было водопровода, канализации и вентиляции. Стены и потолки были повреждены. За это учреждение привлекли к административной ответственности. Суд постановил временно закрыть Дом культуры на 30 суток.

Приставы опечатали здание в присутствии свидетелей. Директора предупредили о последствиях за нарушение требований. В течение месяца будут проверять сохранность печатей.

