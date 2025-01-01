Прикамье получит из казначейства более 2,1 млрд рублей на девять проектов ЖКХ
Их будут реализовывать до 2027 года
Пермскому краю одобрили заявку на инфраструктурный кредит. На проекты ЖКХ в регионе направят более 2,1 млрд руб. Общий объём инвестиций составит около 4 млрд руб. Планируется реализовать их в 2025-2027 годах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил важность этих кредитов для улучшения жизни людей. Он подчеркнул, что необходимо оперативно реализовывать проекты.
Более 1 млрд руб. направят на перенос инженерных сетей при строительстве перехода по ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской в Перми. Это позволит синхронизировать процесс строительства дороги с переносом коммуникаций.
Также средства пойдут на обновление котельных и теплосетей в разных районах Перми. Реконструируют сети водоснабжения и построят водовод. Кроме того, модернизируют насосную станцию. А в Березниковском округе построят новую котельную и обновят теплосети.
По данным чиновников, эти проекты улучшат качество коммунальных услуг для 685 тыс. жителей.
Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры — приоритет. За пять лет обновили сотни километров сетей и десятки котельных. В планах — дальнейшая модернизация.
