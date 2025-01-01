Прикамье получит из казначейства более 2,1 млрд рублей на девять проектов ЖКХ Их будут реализовывать до 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермскому краю одобрили заявку на инфраструктурный кредит. На проекты ЖКХ в регионе направят более 2,1 млрд руб. Общий объём инвестиций составит около 4 млрд руб. Планируется реализовать их в 2025-2027 годах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил важность этих кредитов для улучшения жизни людей. Он подчеркнул, что необходимо оперативно реализовывать проекты.

Более 1 млрд руб. направят на перенос инженерных сетей при строительстве перехода по ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской в Перми. Это позволит синхронизировать процесс строительства дороги с переносом коммуникаций.

Также средства пойдут на обновление котельных и теплосетей в разных районах Перми. Реконструируют сети водоснабжения и построят водовод. Кроме того, модернизируют насосную станцию. А в Березниковском округе построят новую котельную и обновят теплосети.

По данным чиновников, эти проекты улучшат качество коммунальных услуг для 685 тыс. жителей.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры — приоритет. За пять лет обновили сотни километров сетей и десятки котельных. В планах — дальнейшая модернизация.

