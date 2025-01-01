Губернатор Пермского края посетил колледж агротехнологий в Кунгуре В учебном заведении готовят кадры для сельского хозяйства Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Кунгурском колледже агротехнологий готовят кадры для сельского хозяйства. Здесь обучаются более 1300 студентов, в том числе из других регионов. Колледж предлагает 14 программ профессионального образования, включая агрономию, ветеринарию и ремонт техники.

Особенность колледжа — наличие собственной базы для практики: автодрома, трактородрома и мастерских. Студенты получают навыки управления и ремонта техники. Колледж располагает тракторами, автомобилями и лабораториями.

«Ценно то, что практические навыки можно получать не только в стенах колледжа, но и на предприятиях округа. Ребята проходят стажировки в агрохолдинге «Труд», колхозе им. Чапаева, агрофирме «Ранний рассвет», — подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин после посещения колледжа.

Фото: пресс-служба краевого правительства

По его словам, работодатели подтверждают, что выпускники учебного заведения востребованы, и многие остаются работать в территории.

Сегодня колледж сотрудничает с ведущими сельхозпредприятиями региона, где студенты трудоустраиваются ещё во время учебы.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова отметила, что квалифицированные специалисты необходимы для развития сельского хозяйства, а поддержка подготовки кадров является приоритетом.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Участие в федеральных проектах, таких как «Профессионалитет», даёт студентам новые возможности. С 2027 года в колледже начнет работу образовательный кластер «Сельское хозяйство» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.