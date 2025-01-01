Курсирующий по Прикамью «Поезд Победы» в выходные прибудет в Нытву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные, 23 и 24 августа, Нытва станет пунктом назначения для «Поезда Победы». Передвижной выставочный комплекс сделает остановку на территории бывшей ж/д станции «Нытва». Ознакомиться с экспозицией можно будет с 10 утра до 5 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Поезд Победы «Молотов» начал свой тур по Пермскому краю 9 мая, стартовав из Перми, и к настоящему моменту посетил десять муниципальных образований региона.

Для жителей Нытвы и близлежащих населенных пунктов будут доступны как экскурсии по предварительной записи, так и свободный осмотр в порядке живой очереди. Внутри вагонов представлены экспозиции, сопровождаемые аудиогидами.

Выставочный комплекс состоит из десяти тематических вагонов. Помимо осмотра бронеплатформы, артиллерийских орудий и оборудования времен Великой Отечественной войны, посетители смогут прослушать аудиорассказы о вкладе жителей Пермского края в развитие промышленности. В вагонах, посвященных ученым и инженерам Урала, можно узнать об их исследованиях и разработках, которые способствовали развитию промышленности в Перми.

С момента начала работы в мае передвижной выставочный комплекс посетили свыше 65 тыс. человек. «Поезд Победы «Молотов» будет курсировать по станциям Пермского края по октябрь. В текущем году он также посетит Чусовой, Лысьву и Соликамск.





