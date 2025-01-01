По вине жильцов пятиэтажку в Перми оставили без газа Люди не пускали представителей газовой службы провести осмотр оборудования Поделиться Твитнуть

Жильцы дома по ул. Ялтинской, 11 (м/р Крым) обратились к главе Кировского района Перми Михаилу Борисову с жалобой на отключение газоснабжения. Об этом сам глава написал в своём тг-канале.

Для выяснения обстоятельств руководитель связался с представителями «Газпром Газораспределение Пермь». Как оказалось, при проведении регулярного осмотра газового оборудования, сотрудники не смогли попасть в несколько квартир. В одной из них было выявлено несанкционированное подключение к газовой сети. Владелец, стремясь избежать наказания, отказался открыть дверь, создав угрозу не только для себя, но и для всех проживающих в доме. В результате весь дом остался без газа.

Как пишет Борисов, разрешить проблему удалось благодаря содействию неравнодушных соседей — с их помощью был обеспечен доступ в проблемную квартиру. Специалисты установили на газопровод ограничитель, исключающий повторное подключение газа без участия газовой службы. Подача газа в дом возобновлена.

Глава напомнил, что подобный инцидент по данному адресу уже случался ранее.

