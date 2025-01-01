В Перми неизвестные устроили поджог в доме на улице Крупской С использованием спасательных устройств эвакуированы девять человек Поделиться Твитнуть

В четверг, 21 августа, в 20:19 в МЧС поступил сигнал о возгорании в жилом доме на ул. Крупской в Перми. Для ликвидации пожара были задействованы 25 спасателей и пять единиц техники МЧС России.

По прибытии первого подразделения было установлено, что на первом этаже жилого дома горят детская коляска и велосипед.

Сотрудники МЧС России эвакуировали девять человек, включая четырёх детей, используя спасательные устройства и лестничные пролёты. Все спасенные были выведены на свежий воздух.

Огонь распространился на площади 2 кв. м.

Локализация пожара произошла в 20:24, полная ликвидация — в 20:26.

Предварительная причина возгорания — преднамеренный поджог с целью уничтожения имущества и нанесения вреда здоровью. Ведется поиск виновного лица.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю обращают внимание на то, что в соответствии с п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479) запрещается размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках, а также хранение горючих материалов под лестницами и на лестничных площадках.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность. В случае возникновения последствий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, наступает уголовная ответственность.

