Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» может возглавить Александр Косов

Ранее он возглавлял пермский филиал компании «Автодор»

Ожидается, что Александр Косов, занимавший ранее пост директора пермского филиала компании «Автодор», может стать новым руководителем ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"», подведомственного Росавтодору. По информации, полученной изданием «Коммерсантъ-Прикамье», Косов, вероятно, сначала займёт позицию заместителя начальника ФКУ, а затем возглавит всю структуру.

В самом «Упрдор Прикамье» подтвердили факт трудоустройства Александра Косова в учреждение, однако конкретная должность пока не озвучена.

Напомним, предыдущий руководитель ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Анатолий Дашкевич освободил свой пост 31 июля в связи с завершением срока действия трудового договора. Врио руководителя ФКУ назначен Сергей Красильников.

Александр Косов руководил филиалом «Автодора» с 2022 года, а до этого занимал должность начальника МКУ «Пермблагоустройство». В последние годы пермский филиал «Автодора», входящий в ГК «Автодор», в основном был сосредоточен на строительстве трассы М-12 «Восток», соединяющей Казань и Екатеринбург, часть которой проходит через Пермский край.

В сферу деятельности «Упрдор Прикамье» входит организация работ, связанных с поддержанием в надлежащем состоянии, ремонтом, реконструкцией и строительством федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории Пермского края.

