В центре Перми трамвайную остановку украсили цветами ручной работы

Фото: фонд «Дедморозим»

В Перми волонтёры совместно с фондом «Дедморозим» преобразили остановку общественного транспорта «Сквер уральских добровольцев», украсив её декоративными цветами, сделанными вручную. Таким образом жители города решили выразить свою поддержку людям, оказывающим помощь детям-сиротам и детям с серьёзными заболеваниями, участниками масштабной благотворительной акции Пермского края «Цветы жизни».

Этот проект реализуется уже восьмой год подряд и предлагает необычный способ отметить 1 сентября: вместо приобретения множества индивидуальных букетов для учителя, класс преподносит один общий букет, а сэкономленные деньги перечисляются в пользу детей-сирот и тяжелобольных.

Фото: фонд «Дедморозим»

Привлечённые средства направляются на обеспечение потребностей тех, кто в этом нуждается; на оплату топлива, позволяющего доставлять помощь даже в самые отдаленные районы региона; на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, начинающих самостоятельную жизнь после проживания в интернатах.

Фото: фонд «Дедморозим»

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться до 31 августа на сайте flowers.dedmorozim.ru. Там же можно найти подробную информацию об этом мероприятии.

