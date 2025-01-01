Погибших альпинистов из Перми эвакуировали с места падения Поделиться Твитнуть

фото: МЧС России

На высоте 3200 м были эвакуированы тела двух альпинистов из Перми, погибших при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. По информации пресс-службы МЧС Кабардино-Балкарии, на 22 августа запланировано использование авиации для дальнейшей транспортировки.

В поисковой операции участвовали 30 человек, включая спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудников пограничного управления ФСБ по КБР, а также добровольцев.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарской Республике приступило к доследственной проверке обстоятельств трагедии. По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей Перми, 1998 и 2000 г.р., в составе альпинистской группы поднимались на вершину Уллу-Тау. Во время восхождения они сорвались со скалы и погибли.

