За сутки в Прикамье потушили 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 20 августа в регионе было ликвидировано 10 возгораний. По два случая зарегистрированы в Перми и Пермском муниципальном округе, по одному — в Кунгурском, Ильинском, Чернушинском, Лысьвенском, Чусовском и Добрянском округах. Погибших нет, однако один человек получил травмы.

С целью стабилизации пожарной обстановки в течение дня работали 196 профилактических групп в составе 494 человек. В рамках мероприятий проведено 1722 обхода жилых домов, проинструктировано 2866 граждан по мерам пожарной безопасности, распространено 2238 информационных памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: с 15 апреля в регионе действует весенне-летний пожароопасный сезон. При обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно сообщить по телефонам «01», «101» или «112».

На территории населённых пунктов и частных домовладений запрещено использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы. Владельцы земельных участков обязаны своевременно убирать сухую растительность и производить покос травы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: до 20 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. — для должностных лиц, до 400 тыс. — для организаций.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.