На заседании Пермской городской думы в августе ключевыми станут вопросы социальной поддержки

Константин Долгановский

В Пермской городской думе завершилась комитетская неделя, по итогам которой сформирована повестка пленарного заседания. Во вторник, 26 августа, депутаты обсудят готовность учреждений образования к новому учебному году и отчёт главы Ленинского района Перми. Также планируется внесение изменений в главный финансовый документ города на ближайшую трёхлетку.

В частности, на заседании комитетов думы было принято решение рекомендовать продление ряда расходных обязательств городских властей. В их числе — подвоз детей к школе «СинТез» из отдалённого микрорайона Налимиха, предоставление бесплатного питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, материальные выплаты при рождении троих и более детей одновременно. Рекомендовано также продлить ежемесячные выплаты студентам и учащимся с детьми в возрасте до полутора лет и предоставление многодетным семьям денежных средств взамен земельных участков.

Кроме того, власти Перми финансово обеспечивают проезд людям с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа и оказывают поддержку малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Эти обязательства также рекомендовано продлить. Расходы на оздоровление и отдых детей предложено продолжить до 2027 года.

«Приступили к подготовке бюджета на будущую трёхлетку, в котором предусмотрим выполнение всех социальных обязательств. Уверен, депутатский корпус поддержит мнение комитетов, и мы гарантируем исполнение этих и других наших обязательств перед жителями на очередной период», — сообщил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, подчеркнув, что это принципиальная позиция думы, которую она в седьмом созыве ежегодно подтверждает.

