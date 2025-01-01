МЧС предупредило о грозах с сильным ветром в Прикамье 22 августа Поделиться Твитнуть

Согласно информации, полученной от Пермского ЦГМС, 22 августа на территории края ожидаются дожди, местами интенсивные (особенно в северных районах), туман в ночные часы, а также грозы в утреннее и дневное время. Во время грозы вероятны сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с.

Как отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями существует риск повреждений линий электропередачи, аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве, пробок на дорогах и увеличения числа ДТП.

Жителей просят во время грозы не приближаться к линиям электропередачи, в случае перебоев с электроснабжением отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует быть крайне осторожными при переходе проезжей части.

Во время грозы не рекомендуется выходить на улицу, следует отключить электроприборы и закрыть окна.

