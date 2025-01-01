В Перми открылся первый магазин немецкого бренда BULMER Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

В торговом центре «Планета» 21 августа заработал первый в Перми бутик женской одежды BULMER. Он расположен в центральном атриуме на первом этаже, его площадь составляет 134 кв. м, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

BULMER — немецкий бренд, известный своей практичной и универсальной женской одеждой. В коллекциях бренда отражается европейский стиль, элегантность и немецкое качество. Ассортимент магазина включает в себя футболки, блузки, брюки, трикотаж и другие базовые элементы гардероба, а также верхнюю одежду, обувь и различные аксессуары.

Напомним, ТРЦ «Планета» находится в Индустриальном районе Перми. Общая площадь комплекса — 150 тыс. кв. м, при этом арендная площадь составляет 83 105 кв. м. Для удобства посетителей предусмотрен просторный и комфортный паркинг: наземная парковка на 2400 мест и теплая подземная на 500 мест.

В «Планете» представлен широкий спектр магазинов, развлекательных зон и мест отдыха. В ТРЦ также расположен фуд-корт, рассчитанный на 1100 посадочных мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.