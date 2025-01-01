В Прикамье подростки-вандалы перебили все фонари в парке Александровска Глава округа призвала их добровольно явиться в администрацию Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Ольги Белобаржевской ВКонтакте

В Александровске Пермского края группа подростков разбила фонари и повредила систему наружного освещения на территории городского парка у Дворца культуры. Местные власти требуют от нарушителей добровольно явиться в администрацию для «уточнения материального ущерба и способов его возмещения». Об этом рассказала глава округа Ольга Белобаржевская на своей странице в соцсетях.

Происшествие попало на видеокамеры.

По словам чиновницы, такое поведение вызывает недоумение и сожаление, а все лица, участвовавшие в акции вандализма, установлены. Поэтому глава округа призвала их добровольно явиться в каб. № 26 администрации Александровского муниципального округа до 25 августа.

«Своевременное решение вопроса по восстановлению наружного освещения избавит вас от ответственности в рамках уголовного законодательства», — написала она, уточнив, что светлые места города создаются не только для эстетики, но и для удобства жителей.

Ольга Белобаржевская обратилась к родителям и попросила их обратить внимание на воспитание детей и объяснить им не только ценность бережного отношения к общественным местам, но и возможную ответственность за противоправные деяния.

