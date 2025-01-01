В Пермском крае заводчанин добивается выплаты за травму глаза Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

Государственная инспекция труда Пермского края организовала проверку в связи с производственной травмой сотрудника, работавшего по договору подряда в ООО «Пашийский металлургическо-цементный завод». Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Как выяснилось, 20 марта сотруднику по обработке чугунных изделий от удара молотком в правый глаз прилетел осколок металла.





«Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы контузионно-проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек, тотальная гифема, гемофтальм, ушибленная рана кожи верхнего века правого глаза, что является повреждением здоровья тяжёлой степени», — отметили в ведомстве.





По словам замруководителя Гострудинспекции Павла Бахтагареева, отношения между сотрудником и работодателем имели признаки трудового характера. В настоящее время для доказательства этого принимаются меры.





После того как факт трудовых отношений будет доказан, сотрудник сможет обратиться за компенсацией.

