В краевом бюджете сократят субвенции для Перми на летний отдых детей В то же время для Пермского МО объём выплат на эти цели будет увеличен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Пермском крае сократят объём субвенций Перми на отдых и оздоровление детей, но в то же время увеличат количество выделяемых денег в Пермский и Карагайский муниципальные округа. Эти данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета региона на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

Как уточняется в документе, объём субвенций, передаваемых Перми, сократят на 101 млн руб. в связи со снижением численности получателей компенсации.

В то же время на 1 млн руб. будут увеличены субвенции Пермскому округу для компенсации стоимости приобретённых путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. А Карагайский муниципальный округ Прикамья в этом году получит субвенций на 174,5 тыс. руб. в связи с ростом числа заявителей на господдержку детского отдыха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.