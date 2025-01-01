Кунгурский арт-объект «Ворота» получил награду всероссийского конкурса Он признан одним из лучших в категории МАФ Поделиться Твитнуть

арт-объект "Ворота" в Кунгуре

Министерство ЖКХ Пермского края

Кунгурский арт-объект под названием «Ворота» получил признание, войдя в число лучших малых архитектурных форм (МАФ) в масштабах страны. Об этом сообщили в МинЖКХ Пермского края.

Этот арт-объект, размещённый на Соборной площади в Кунгуре, удостоился второго места в категории «Большой МАФ» на общероссийском конкурсе малых архитектурных форм 2025 года.

В настоящее время Соборная площадь является ключевым общественным пространством Кунгура, где проводятся городские мероприятия, фестивали и ярмарки.

Исторически, до середины XX века, здесь располагался православный комплекс Благовещенского собора. В наши дни его облик частично воссоздан на площади: контуры собора выложены гранитными плитами, а арт-объект «Ворота» представляет собой современную интерпретацию входа в храм, через который верующие попадали в церковь.

Проект реконструкции Соборной площади был отмечен как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2022 году, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.