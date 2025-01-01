Рождаемость в Пермском крае остаётся выше, чем в среднем по РФ И это несмотря на снижение на 3% Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На заседании Законодательного собрания Пермского края министр здравоохранения Анастасия Крутень представила годовой отчёт, посвященный состоянию здоровья населения и санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе по итогам 2024 года.

По информации, представленной министром, в крае зафиксировано уменьшение смертности от предотвратимых причин, включая болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Показатель рождаемости снизился на 3%, однако остаётся выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Основной акцент в докладе был сделан на болезнях сердца и сосудов — лидирующей причине летальных исходов (45%). Второе место занимают новообразования, третье — травмы и отравления. Благодаря комплексу мер, смертность от инфарктов миокарда и инсультов удалось снизить. Ежегодный объём финансирования лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями превышает 300 млн руб.

Онкологические заболевания стабильно входят в первую тройку причин смертности. Для улучшения доступности медицинской помощи в регионе функционирует трехуровневая система онкологической службы, активно используются телемедицинские технологии (проведено около 5 тыс. телеконсультаций), продолжаются выездные акции «Онкопатруль» на предприятия (организовано 150 выездов, обследовано 12 тыс. человек) и работа передвижных маммографических комплексов. В 2024 году на проведение молекулярно-генетических исследований для назначения таргетной терапии было выделено 1,5 млрд руб.

Общая заболеваемость инфекционными болезнями снизилась на 4,5% по сравнению с показателями 2023 года и почти на 20% по сравнению со среднемноголетним уровнем. С 2021 года наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

План вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2024 году выполнен в полном объёме: было проведено 4,9 млн прививок.

