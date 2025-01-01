Жителя Перми осудили за покушение на убийство семилетней девочки в лифте Его на девять лет лишили свободы Поделиться Твитнуть

Фото: скрин видео из тг-канала Прокуратуры Пермского края

Мотовилихинский районный суд Перми 21 августа вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство семилетней девочки. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В феврале этого года в многоквартирном доме мужчина напал на ребёнка в лифте и начал душить девочку. Её крики из шахты о помощи услышали прохожие и спасли пострадавшую — вызвали лифт и вырвали ребёнка из рук виновного. Вскоре он был задержан.





Мужчину судили по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, из хулиганских побуждений). Гособвинение поддержано зампрокурора Пермского края Павлом Поповым. Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.





Также удовлетворён иск прокуратуры Мотовилихинского района о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.

