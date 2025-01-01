Первоклассникам Перми выдавать проездные будут в школах Выдача начнётся с 1 сентября Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, кому и как нужно продлять льготные проездные документы в преддверии нового учебного года.

Константин Долгановский

С 1 сентября первоклассники смогут получить проездной непосредственно в школе, предварительно заполнив необходимые документы. Этот проездной будет действителен для бесплатного проезда в городском транспорте Перми до начала обучения в пятом классе. При переходе из четвёртого в пятый класс на проездном автоматически сменится льгота.

Как пояснили в ведомстве, школьникам льготный период проездных продлят автоматически после получения от образовательных учреждений списков учащихся в течение сентября. Поэтому пока никуда обращаться не нужно. Студентам для подтверждения необходимо предоставить продлённый студенческий билет в один из пунктов распространения проездных.

Льготный период проездных для членов малоимущих многодетных семей также необходимо продлевать в пункте выдачи и пополнения. При этом срок льготного периода аналогичен указанному в справке о статусе малоимущего.

Пенсионерам ничего продлять не нужно.

В дептрансе отметили, что текущий льготный период для школьников и студентов продолжает действовать до 31 августа. В то же время учащимся и желающим пользоваться проездными в течение сентября нужно будет приобрести его до этой даты. Иначе это можно будет сделать только после продления срока действия льготы на следующий период.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.