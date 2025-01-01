В Перми зафиксирована повышенная концентрация пыльцы в воздухе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс Погода», 21 августа в воздухе Перми наблюдается повышенная концентрация пыльцы сорных растений.

А в воскресенье, 24 августа, в краевом центре прогнозируется наибольшая концентрация пыльцы сорняков и злаковых.

Аллергикам рекомендовано быть осторожными, всегда иметь при себе антигистаминные средства и увеличить потребление жидкости.

«Яндекс Погода» со ссылкой на календарь цветения растений-аллергенов в разных регионах России напоминает, что злаки начинают цвести с начала июня. А в июле расцветают сорняки и полынь. При этом сервис отмечает, что при использовании календаря «нужно помнить: растения зацветают не в строго определённые даты, а тогда, когда сложатся подходящие погодные условия».

