Опубликована полная программа празднования 595-летия Соликамска
Юбилей будут отмечать с 22 по 24 августа
Власти Соликамского округа Пермского края в своих социальных сетях опубликовали подробную программу празднования 595-летия Соликамска.
Годовщина города по традиции отмечается одновременно с Днём шахтёра, что добавляет торжеству особый колорит.
Трёхдневное празднование охватит различные локации города:
22 августа музей-заповедник «Сользавод» приглашает посетителей на театрализованные представления, музыкальные выступления и речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы».
23 августа на Воскресенской площади, где будет установлена главная сцена, с 14:30 начнутся концертные и развлекательные мероприятия. Кульминацией вечера станут выступления известных артистов — Марии Зайцевой и Стаса Костюшкина.
24 августа станет днём, посвященным прогулкам по историческим местам и экскурсиям на «Сользавод».
С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
