Опубликована полная программа празднования 595-летия Соликамска

Власти Соликамского округа Пермского края в своих социальных сетях опубликовали подробную программу празднования 595-летия Соликамска.

Годовщина города по традиции отмечается одновременно с Днём шахтёра, что добавляет торжеству особый колорит.

Трёхдневное празднование охватит различные локации города:

22 августа музей-заповедник «Сользавод» приглашает посетителей на театрализованные представления, музыкальные выступления и речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы».

23 августа на Воскресенской площади, где будет установлена главная сцена, с 14:30 начнутся концертные и развлекательные мероприятия. Кульминацией вечера станут выступления известных артистов — Марии Зайцевой и Стаса Костюшкина.

24 августа станет днём, посвященным прогулкам по историческим местам и экскурсиям на «Сользавод».

С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

