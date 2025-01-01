Пермский «Протон-ПМ» готовится к серийному выпуску двигателя ракеты «Ангара» Освоен самый технологичный узел агрегата Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

Пермское предприятие «Протон-ПМ» (входит в структуру «НПО Энергомаш» Роскосмоса) сообщило о завершении важного этапа подготовки к серийному выпуску двигателя РД-191 для ракет «Ангара». Освоен выпуск газовода с узлом качания, обеспечивающим подачу топлива и направление тяги. Об этом сообщает пресс-служба «Протона-ПМ».

В ходе опытно-конструкторских работ на «Протон-ПМ» были внедрены необходимые технологии, создано специализированное оборудование и модернизирована испытательная база. Также разработаны методы пневматических и гидравлических испытаний для обеспечения прочности и герметичности узлов.

Следующим шагом станут квалификационные испытания, которые должны подтвердить готовность предприятия к серийному производству газовода. Для испытаний подготавливается необходимая материальная база, которая будет подвергнута анализу и металлографическим исследованиям. Ведутся переговоры с «НПО Энергомаш» о заключении нового пятилетнего контракта на продолжение освоения двигателя в Перми.

С освоением выпуска газовода на «Протоне-ПМ» смогут перейти к полномасштабной сборке двигателя «Ангары».





