Стала известна программа празднования Дня российского флага в Перми Он будет отмечаться 22 августа

Олег Антонов

В честь Дня государственного флага России 22 августа в Перми состоится масштабный флешмоб. Организаторы планируют каждый час, начиная с полудня, разворачивать огромный российский флаг в наиболее популярных местах центральной набережной. Зрители и участники смогут присоединиться к акции последовательно: у арт-объекта «Счастье не за горами», в Большом амфитеатре и на смотровой площадке, расположенной перед спуском к Каме со стороны Соборной площади. После этого флешмоб переместится на городскую эспланаду.

На Соборной площади и эспланаде с 12:00 до 16:00 все желающие смогут получить ленточку в цветах российского флага. Волонтёры будут раздавать праздничные атрибуты также у Дворца культуры им. Солдатова. Кроме того, в День флага по улицам города проедет колонна ретроавтомобилей, украшенных российскими триколорами.

В рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+) пройдёт концерт, посвященный Дню государственного флага РФ. С 18:00 до 20:00 на набережной Кировского района выступят Военный оркестр войсковой части 3426 войск Национальной гвардии РФ, Мария Галавура, детский вокальный ансамбль «Отражение» и ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».

В парке «Счастье есть» в 14:00 начнётся праздничная программа в честь Дня флага России. В программе: концерт, выступление театра танца «Академия-Р», творческая акция «Создай флаг» и флешмоб «Флаг России». В парке им. Чехова в 16:00 также запланированы концерт, акция «Создай флаг» и молодежный флешмоб. В саду им. Миндовского в 13:00 состоится концерт, выступление вокального коллектива Александры Сысоевой и акция «Создай флаг».

В Центральной городской библиотеке им. Пушкина в 15:00 пройдёт квест «Флаг страны» (12+). Участников ждет погружение в историю российского триколора, интересные факты о государственном символе, знакомство с символикой Пермского края и интерактивное соревнование между командами с головоломками и ребусами. Участие бесплатное. Также предлагается проверить свои знания в онлайн-викторине.

