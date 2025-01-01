Приставы Прикамья помогли взыскать с виновника ДТП 500 тысяч рублей Пострадавший не мог работать, его машина не подлежала восстановлению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае судебные приставы помогли взыскать с виновника ДТП компенсацию в 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУФССП России.

Сообщается, что в Кунгурском районе виновник ДТП выехал на «встречку» и столкнулся с другим автомобилем, который после аварии не подлежал восстановлению. Его водитель получил травмы, после ДТП не мог вести хозяйство, заботиться о годовалом сыне, а также не мог работать как тренер по горнолыжному спорту.





Мужчина обратился в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда, возместить стоимость повреждённого автомобиля и расходы на экспертизу и юриста.





Исполнительный документ о взыскании свыше 480 тыс. руб. поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.





Виновник ДТП добровольно не исполнял обязательства, поэтому приставы вынесли постановление о дополнительном взыскании с него более 30 тыс. руб., ограничили его в праве выезда за пределы страны, а также обратили взыскание на доходы и средства на счетах в банках. В результате компенсация была перечислена пострадавшему.

