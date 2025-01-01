В России с 1 сентября запретят водить авто людям с болезнями глаз и психики Вступает в силу обновлённый список противопоказаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России с 1 сентября лица, страдающие психическими заболеваниями или имеющие проблемы со зрением, больше не смогут водить автомобиль. Обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, в обновленный перечень противопоказаний вошли органические патологии, в том числе психические отклонения с выраженной симптоматикой; шизофренические расстройства, шизотипические состояния и бредовые синдромы; расстройства аффективной сферы (нарушения настроения); невротические расстройства, состояния, вызванные стрессом, и соматоформные расстройства; расстройства личности, а также отклонения в поведении, наблюдаемые у взрослых; интеллектуальная недостаточность (олигофрения); генерализованные расстройства психологического развития и поведения; психические заболевания и поведенческие отклонения, обусловленные злоупотреблением психоактивными веществами; эпилептическая болезнь; нарушения цветового восприятия (такие как частичная цветовая слепота и трудности в различении красного и зеленого цветов); отсутствие бинокулярного зрения (видение одним глазом).

Отмечается, что внесенные корректировки направлены на уточнение информации – перечень приведён в соответствие с требованиями Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10).

