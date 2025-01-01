За счёт погашения земельных долгов прошлых лет в бюджет Перми поступило более 21 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители департамента земельных отношений администрации Перми сообщили, что с начала года и до конца августа в городской бюджет поступило 21,5 млн руб. в качестве погашения старых долгов. В ведомстве подчеркивают, что это стало возможным благодаря судебным взысканиям. С начала текущего года специалисты департамента подали 318 исковых заявлений на общую сумму 38,7 млн руб.

В 2025 году судами было принято 232 решения о взыскании задолженности по земельным платежам на общую сумму 15,5 млн руб., включая иски, поданные до начала 2025 года.

На 1 августа 2025 года в ФССП находилось 685 исполнительных производств на 134,4 млн руб. Благодаря мерам принудительного взыскания в казну города возвращено 6,2 млн руб.

В рамках исполнительного производства к должникам могут быть применены различные меры воздействия, такие как ограничение на выезд за границу, арест имущества или счетов, а также удержание средств из заработной платы, пенсии или иных доходов.

