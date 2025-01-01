Власти Перми утвердили колерный паспорт для школы № 28 В настоящее время в учебном заведении проводятся ремонт Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры Перми одобрил колерный паспорт для здания школы № 28 по ул. Луначарского, 4. Согласно проекту, фасад будет оформлен в сине-серых оттенках и выполнен в авангардном индустриальном стиле с использованием элементов, имитирующих переплетение труб.

Поскольку школа № 28 специализируется на гуманитарных и цифровых технологиях, подобное дизайнерское решение призвано отразить интеграцию современных технологий в образовательный процесс и создать вдохновляющую атмосферу для развития творческого мышления и исследовательских навыков.

В настоящий момент в здании школы ведутся основные отделочные работы, параллельно производится установка новой кровли и электропроводки, а также обновление фасада, инженерных сетей и прилегающей территории. На данный момент капитальный ремонт выполнен на 44%. Реализация проекта стала возможной благодаря участию региона и города в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

