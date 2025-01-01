В Прикамье на 21% вырос спрос на услуги по перегону автомобилей из-за рубежа Интерес к международной транспортировке традиционно повышается в летние месяцы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне и июле 2025 года в Пермском крае спрос на перегон машин из других стран увеличился на 21%, что свидетельствует об активном сезонном росте в данном сегменте. В самой Перми интерес к международной транспортировке автомобилей вырос ещё заметнее — на 24%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

Как отмечают эксперты, традиционно в летние месяцы наблюдается увеличение спроса на услуги по перегону автомобилей как внутри страны, так и из-за рубежа. Это связано с более благоприятными условиями для дальних поездок: увеличением светового дня и теплой погодой, отсутствием гололедицы и реагентов на дорогах.

Кроме того, в это время дилеры активно пополняют запасы автомобилей в преддверии осеннего сезона, что также стимулирует спрос на услуги перевозчиков.

