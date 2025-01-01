Алёна Бронникова Ректора пермского вуза наградили региональной почётной грамотой Людмила Дробышева-Разумовская отмечена за вклад в подготовку кадров Поделиться Твитнуть

Людмила Дробышева-Разумовская

Архив ИД «Компаньон»

Ректор Пермского института культуры и искусства Людмила Дробышева-Разумовская награждена почётной грамотой Пермского края. С соответствующим предложением выступил губернатор Дмитрий Махонин. Депутаты краевого парламента поддержали инициативу на пленарном заседании 21 августа.

Руководителя вуза отметили за значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров в сфере искусства и культуры в регионе, а также многолетнюю плодотворную работу. Помимо грамоты, ей также присуждается денежное вознаграждение в 20 тыс. руб.

Людмила Дробышева-Разумовская возглавляет ПГИК с 2013 года. В 1977 году она с отличием окончила Пермское музыкальное училище, затем Горьковскую государственную консерваторию им. Глинки и дневную ассистентуру-стажировку по классу специального фортепиано.

На работу в Пермскую государственную академию искусства и культуры (позже ПГИК) устроилась в 1989 году, а с февраля 2013-го была назначена и.о. ректора. В 2014-м её кандидатура на пост главы учреждения была рекомендована аттестационной комиссией Министерства культуры РФ, и в июне 2014 года она была поддержана большинством голосов. В мае 2019-го Дробышева-Разумовская была переизбрана на должность.

