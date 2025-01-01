Пермь пошла в топ-3 российских городов, где больше всего любят русскую поп-музыку Поделиться Твитнуть

Согласно данным аналитического отчёта «МТС Музыка», летом 2025 года среди пользователей сервиса были выявлены пять наиболее востребованных музыкальных жанров по числу офлайн-прослушиваний: русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%), танцевальная музыка (8%), электронная музыка (6%) и русский рок (5%). Шансон (2%) также пользуется значительной популярностью.

Лидирующие позиции по прослушиванию русской поп-музыки занимают Новороссийск (43%), Саратов (40%) и Пермь (38%). Русский рэп наиболее популярен в Архангельске (32%), Калининграде (29%) и Нижнем Новгороде (27%). Танцевальную музыку чаще всего слушают во Владивостоке (10%), Сочи (8,9%) и Новосибирске (8,7%). Предпочтения электронной музыке отдают жители Сочи (7%), Новороссийска (6,3%) и Москвы (6%). Русский рок наиболее популярен в Мурманске (13%), Горно-Алтайске (10%) и Воронеже (7%), а шансон — в Иркутске (3%), Владивостоке (2,9%) и Екатеринбурге (2,8%).

