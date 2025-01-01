Депутаты Пермской думы проголосовали за поддержку семей с тройнями

И за сохранение премии главы города «Золотой резерв»

  Константин Долгановский

На заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы депутаты поддержали выделение финансирования из городской казны ряда мер социальной помощи.

В их числе: организация транспортировки учащихся из удалённого района Налимиха в химико-технологическую школу «СинТез», предоставление материальной помощи семьям, в которых родилось трое и более детей одновременно, ежемесячные выплаты студентам и учащимся с детьми до полутора лет, а также сохранение премии главы города «Золотой резерв». Кроме того, депутаты Пермской городской думы поддержали продление компенсационных выплат многодетным семьям, а также гражданам с хронической почечной недостаточностью, нуждающимся в амбулаторном гемодиализе, вместо выделения земельных участков.

Ольга Ершова, руководитель департамента образования администрации Перми, подчеркнула, что ключевым критерием для присуждения премии «Золотой резерв» является поступление претендентов в пермские высшие и средние профессиональные учебные заведения. В течение следующих трёх лет планируется наградить 60 выдающихся молодых людей, отобранных на основе конкурса портфолио. Размер выплаты для выпускников 9-х классов составит 25 тыс. руб., а для выпускников 11-х классов — 50 тыс. руб.

В перечень финансовых обязательств входит также предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели ежегодно планируется выделять 200 млн руб.

После завершения капитального ремонта 1 сентября возобновят работу школа № 132 и детский сад «Компас». В связи с этим на заседании комитета по социальной политике было предложено принять на себя финансовые обязательства по приобретению необходимого оборудования и материалов для обучения и воспитания в этих учреждениях. Сумма составит 12,9 млн руб.

Кроме того, планируется продлить до 2027 года действие других социальных городским программ.

