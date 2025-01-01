Пермяки делятся фото и видео пролетевшей над краем «космической медузы» Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала "ЧП Пермь"

Жители Пермского края делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями ракеты, стартовавшей с космодрома Байконур.

В 22:13 по пермскому времени 20 августа, по данным «Роскосмоса», был осуществлен запуск ракеты «Союз-2.1б» с научным спутником «Бион-М» № 2. Через несколько минут после взлёта в небе над Прикамьем можно было наблюдать яркий светящийся объект — это отделение второй ступени ракеты. Жители Перми, Добрянки, Гайн и Соликамска наблюдали за этим явлением. Запечатлённые кадры появились в различных телеграм-каналах.

Известно, что на борту космического аппарата находятся 75 мышей, плодовые мушки, клеточные культуры, различные растения, семена, грибы, лишайники и пр. На орбите будет изучаться воздействия невесомости и космической радиации на живые организмы.

Ранее сообщалось о предупреждении для туристов о возможном падении частей ракеты-носителя «Союз» в районе горного хребта Кваркуш 20 и 21 августа.

