Власти Перми выделят ещё около 30 млн рублей на модернизацию мусорок

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты обсудили корректировки в расходные статьи, касающиеся модернизации контейнерных площадок. Рассматривается возможность увеличения бюджета, выделяемого на эти цели, с первоначальных 107 млн руб. до 136,7 млн руб.

С 2022 по 2024 годы в Перми было установлено 197 площадок реечного типа, что составляет 14% от общего числа контейнерных площадок. Депутат Владимир Молоковских задал вопрос о возможных недостатках, выявленных в процессе эксплуатации новых площадок. И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Алла Копылова сообщила, что в зимний период возникают трудности с открыванием дверей из-за скопления снега, и в настоящее время ведётся работа по устранению этой проблемы.

Комитет вынес рекомендацию о принятии данного решения на заседании Пермской городской Думы, которое запланировано на 26 августа.

