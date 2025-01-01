Средняя цена литра бензина в Пермском крае выросла за неделю на 13 копеек Топливо в регионе по-прежнему остаётся самым дорогим в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 12 по 18 августа, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 13 коп., достигнув 61,22 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подрожал на 25 коп., до 58,23 руб. за литр, АИ-95 — на 13 коп., до 63,26 руб. Цена АИ-98 осталась на том же уровне, что и неделю назад, — 86,1 руб. Дизельное топливо в Прикамье подорожало на 4 коп., теперь его литр стоит 71,92 руб.

Отметим, и бензин, и дизельное топливо в Пермском крае по-прежнему остаются самыми дорогими среди регионов ПФО.

С 12 по 18 августа 2025 года цены на автомобильный бензин выросли в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Калужской области (+2,3%) и Республике Дагестан (+2%).

