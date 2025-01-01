С начала года в Перми зарегистрировано 57 ДТП с участием мототранспорта Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Горнозаводска

С начала 2025 года в Перми зафиксировано 57 инцидентов на дорогах с участием мотоциклов и других подобных транспортных средств. Эти происшествия привели к гибели одного человека и травмированию 65, включая 15 несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД Перми.

В ведомстве отметили, что в органы дорожной инспекции продолжают поступать жалобы от жителей города, касающиеся нарушений правил дорожного движения и общественного порядка со стороны водителей двухколесных транспортных средств, в том числе подростков, использующих питбайки. Видеоматериалы с зафиксированными нарушениями часто становятся достоянием общественности, вызывая широкий резонанс в городских сообществах.

С целью улучшения ситуации сотрудники Госавтоинспекции в Перми активизировали профилактические мероприятия, которые проводят в сотрудничестве с центрами продаж мототехники и мотошколами. В районах города, где жители особенно часто сообщают о нарушениях, регулярно организуются рейды.

