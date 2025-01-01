В Прикамье при попытке перебросить в ИК мобильные телефоны задержан юноша Поделиться Твитнуть

В исправительной колонии №29 в Пермском крае предотвращена попытка переброса через ограду предметов, запрещённых к обороту на режимной территории, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники учреждения обнаружили в пределах внутренней запретной зоны два обмотанных скотчем пакета белого цвета. В свертках находились два мобильных телефона, зарядные устройства и USB-кабели, предназначенные для передачи заключенным.

Гражданин 2004 г.р., осуществивший попытку переброса, задержан. В его отношении составлены материалы для привлечения к административной ответственности, которые направлены в мировой суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Напоминаем, что согласно Федеральному закону № 597-ФЗ от 19.12.2023, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 321.1, устанавливающей уголовную ответственность за передачу средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и влечет за собой наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. руб., принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

