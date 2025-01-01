В санаториях Пермского края за полгода отдохнули 75 тысяч человек Доход предприятий превысил 2,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, опубликованной порталом Санатории-России.рф, составлен рейтинг наиболее востребованных регионов России в сфере санаторного туризма по результатам первого полугодия 2025 года. Список основывается на количестве отдыхающих, посетивших санатории различных регионов.

Пермский край занял место в тройке лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.

За первые шесть месяцев 2025 года санатории Пермского края обслужили 75 тыс. отдыхающих, что принесло предприятиям доход, превышающий 2,1 млрд руб.

Общее число посетителей санаториев по всей стране за этот период составило 3 млн 174 тыс. человек.

Евгений Терентьев, представитель Национальной курортной ассоциации, отмечает, что, несмотря на высокий интерес к санаторному отдыху, высокие цены на предоставляемые услуги делают его недоступным для значительной части населения. Наблюдается усиление конкуренции со стороны зарубежных направлений, предлагающих более привлекательные условия. Также фактором, влияющим на выбор потребителей, является недостаточное обновление инфраструктуры и уровня сервиса в российских санаториях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.